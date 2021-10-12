Итудис - об игре Шенгелии в матче с «Зенитом»: Торнике чувствует, что ЦСКА - это его команда

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал игру форварда Торнике Шенгелии в матче Евролиги с петербургским «Зенитом» (77:67).

Добавим, что грузинский баскетболист набрал во встрече 33 очка и установил новый личный рекорд в турнире.

«Это нормально, что мы видим такую игру от Токо Шенгелия. Он уже второй год в команде, он понимает, что это его команда, что это его атмосфера. Он классный игрок, мы задействуем его активно, на нем все больше ответственности, и он ее не боится», - цитируют наставника «РИА Новости».

Добавим, что ЦСКА имеет в активе две победы и одно поражение. 15 октября армейцы примут на своей площадке сербскую «Црвену Звезду».