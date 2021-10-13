Баскетболист «Бруклина» Ирвинг отказывается вакцинироваться в знак протеста

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг отказывается вакцинироваться от коронавируса в знак протеста.

«Для него это более грандиозная битва, чем битва на площадке, и Ирвинг бросает вызов предполагаемому контролю над обществом и источниками заработка людей. Он очень расстроен тем, что люди теряют работу из-за отсутствия вакцинации», - приводит «МК-Спорт» слова журналиста The Athletic Шэмса Чарании.

Добавим, что Ирвинг является чемпионом НБА в составе «Кливленда» (2016), также он выигрывал, выступая за сборную США, чемпионат мира (2014) и Олимпийские игры (2016).