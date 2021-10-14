Шенгелия во второй раз кряду признан лучшим игроком тура Евролиги

Пресс-служба Евролиги сообщила о том, что нападающий ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим игроком турнира по итогам третьего тура.

Напомним, что в домашней игре армейцев с «Зенитом» (77:67) 30-летний грузин набрал 33 очка, став самым результативным баскетболистом команды в прошедшей встрече. При этом форвард оформил восемь подборов, сделал два ассиста и два перехвата.

Добавим, что в прошлом туре Шенгелию также признали лучшим игроком тура.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги, одержав две победы в трех матчах. 15 октября московский клуб сыграет дома против «Црвены Звезды».