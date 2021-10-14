«Зенит» победил «Баварию» в домашнем матче Евролиги

Петербургский «Зенит» в домашнем матче четвертого тура Евролиги обыграл «Баварию» со счетом 79:71.

Самым результативным игроком встречи стал Дэрран Хиллиард. Американский форвард «Баварии» набрал 24 очко. У «Зенита» больше всех очков набрал форвард Джордан Микки (18).

Таким образом, »Зенит» одержал третью победу в новом сезоне Евролиги и поднялся на четвертое место в таблице. «Бавария» проиграла все матчи.

22 октября петербургский клуб сыграет в гостях с испанской «Барселоной». «Бавария» днем ранее проведет выездной матч с «Жальгирисом».

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