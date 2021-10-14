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«Зенит» победил «Баварию» в домашнем матче Евролиги
14 октября 22:31
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Euroleague.net

«Зенит» победил «Баварию» в домашнем матче Евролиги

Российский клуб одержал третью победу в текущем розыгрыше турнира.

Петербургский «Зенит» в домашнем матче четвертого тура Евролиги обыграл «Баварию» со счетом 79:71.

Самым результативным игроком встречи стал Дэрран Хиллиард. Американский форвард «Баварии» набрал 24 очко. У «Зенита» больше всех очков набрал форвард Джордан Микки (18).

Таким образом, »Зенит» одержал третью победу в новом сезоне Евролиги и поднялся на четвертое место в таблице. «Бавария» проиграла все матчи.

22 октября петербургский клуб сыграет в гостях с испанской «Барселоной». «Бавария» днем ранее проведет выездной матч с «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Четвертый тур

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Бавария» (Мюнхен, Германия) - 79:71 (31:16, 12:19, 11:25, 25:11)

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/basketball/news-4482909-zenit-po-hodu-matcha-upustil-preimuschestvo-v-15-ochkov-no-pobedil-bavariyu.html?utm_source=copypaste

источник: «Советский спорт»
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