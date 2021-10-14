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УНИКС потерпел разгромное поражение от «Фенербахче» в Евролиге
14 октября 22:43
автор: Александр Поволоцкий

УНИКС потерпел разгромное поражение от «Фенербахче» в Евролиге

Казанский клуб одержал лишь одну победу в текущем розыгрыше турнира.

В гостевом матче четвертого тура Евролиги казанский УНИКС проиграл турецкому «Фенербахче» со счетом 41:80.

В составе победителей 16 очков набрал канадский защитник Мариал Шайок. У казанского клуба самым результативным игроком стал американский защитник Айзея Канаан. Он набрал десять очков.

Таким образом, УНИКС потерпел третье поражение и занимает 15-е место в таблице. «Фенербахче» с двумя победами на десятой строчке.

21 октября казанский клуб сыграет на выезде с «Анадолу Эфес». «Фенербахче» в этот же день встретится в Мадриде с «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Четвертый тур

«Фенербахче» (Стамбул, Турция) – УНИКС (Казань, Россия) - 80:41 (21:8, 23:14, 17:5, 19:14)

источник: «Советский спорт»
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