Шенгелия пропустит около двух месяцев из-за травмы плечевого сустава

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что форвард команды Торнике Шенгелия не поможет клубу в ближайшие два месяца из-за травмы.

Отмечается, что в матче третьего тура Евролиги с «Зенитом» (77:67) 30-летний грузин повредил правый плечевой сустав.

– Дальнейшая тактика лечения и сроки восстановления будут определены после заключения консилиума, – говорится в сообщении армейцев.

Напомним, Шенгелия защищает цвета московского клуба с 2020 года. В минувшем сезоне он вместе с командой стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Сегодня, 15 октября, ЦСКА сыграет дома против «Црвены Звезды» в матче четвертого тура Евролиги.