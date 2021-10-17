Ни один из клубов НБА не заинтересован в заключении контракта с защитником «Бруклина» Ирвингом

Ни один из клубов НБА не заинтересован в услугах защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга.

«Никто просто не знает, будет ли он играть за них. Он вообще хочет играть? Представители «Филадельфии» не звонили в «Нетс», и не думаю, что будут. Конечно, все может случиться, но мне это видится маловероятным», - приводит слова инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски «МК-Спорт», ссылаясь на обозревателя Алека Штурма.

Напомним, что Ирвинг не сможет играть в домашних матчах своего клуба из-за отказа вакцинироваться в знак протеста. Баскетболиста не устраивает, что людей лишают работы за отсутствие прививки от коронавируса.