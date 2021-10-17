УНИКС обыграл в овертайме «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС победил в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» со счетом 83:80 ОТ (15:13, 13:21, 21:19, 20:16, 14:11).

Самым результативным игроком встречи стал хорватский форвард выигравшей команды Марио Хезоня, набравший 28 очков. Хозяевам паркета 19 очков принес американский защитник Каспер Варэ.

Таким образом, УНИКС не потерпел ни одного поражения в трех матчах и идет вторым в регулярном чемпионате. «Енисей» - седьмой с одной победой в двух играх.

24 октября казанская команда проведет гостевой матч против «Автодора», а коллектив из Красноярска 1 ноября примет «Зенит».