«Зенит» на выезде разгромил «Локомотив-Кубань»

Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в гостевом матче четвертого тура регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ со счетом 106:79.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Игорь Вольхин. Форвард «Зенита» набрал 21 очко. У «Локомотива-Кубани» чаще всего кольцо соперников поражал Эррик Макколум. Американский защитник набрал 18 очков.

Таким образом, «Зенит» одержал вторую победу в трех матчах и занимает шестое в турнирной таблице. «Локо» располагается на восьмой строчке, потерпев второе поражение в четырех встречах.

1 ноября «Зенит» сыграет в с «Енисеем», а «Локомотив-Кубань» примет красноярский клуб 7-го числа.

Единая лига ВТБ