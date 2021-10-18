ЦСКА разгромил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ, Фарид очков не набрал

Московский ЦСКА на выезде победил пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 82:60.

Самым результативным игроком встречи стал Габриэль Лундберг. Защитник ЦСКА набрал 16 очков. Новичок армейцев Кеннет Фарид очков в своем дебютном матче не набрал.

У пермского клуба десять очков набрал форвард Марекс Мейерис.

Таким образом, ЦСКА не потерпел ни одного поражения в четырех матчах и идет первым в таблице чемпионата. «Парма» располагается на восьмой строчке с одной победой в двух играх.

1 ноября ЦСКА проведет гостевой матч против «Калева». Пермский клуб в этот же день примет УНИКС.