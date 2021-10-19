Сборная России по баскетболу поведет первые два матча отбора на Кубок мира-2023 в Санкт-Петербурге

Сборная России по баскетболу начнет отборочный турнир на Кубок мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

26 и 29 ноября российские баскетболисты проведут матчи в спорткомплексе «Юбилейный» против сборных Италии и Исландии соответственно.

«Здорово, что именно в этот момент на карте официальных игр главной команды страны появляется еще одна точка. Уверены, страсть петербургских болельщиков и всей страны, поддерживающей сборную у телевизоров, обеспечит игрокам правильный настрой и зарядит энергией», - приводит слова президента РФБ Андрея Кириленко ТАСС.

Напомним, что помимо перечисленных выше команд в одну группу со сборной Россией попали Нидерланды. В следующий этап отбора попадут три лучшие команды.

Кубок мира состоится с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Индонезии, Филиппинах и Японии.