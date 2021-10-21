Лукич возглавит сборную России после согласование в Минспорте

Новым главным тренером мужской сборной России по баскетболу станет Зоран Лукич.

По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время исполком РФБ утвердит кандидатуру 50-летнего серба, после чего согласует ее с Министерством спорта РФ. Отметим, что в данный момент Лукич возглавляет «Нижний Новгород». Сербскому специалисту разрешат совмещать должности.

Напомним, что мужская сборная России заняла четвертое место на Евробаскете-2017 и вышла во второй групповой этап мирового первенства 2019 года, пробившись в олимпийскую квалификацию, но не сумев ее пройти, таким образом, не отобравшись на Игры в Токио.

В ноябре национальная команда начнет выступление в первом этапе отбора на Кубок мира 2023 года. Сборная России сыграет в группе Н с Нидерландами, Исландией и Италией.