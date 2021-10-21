Единая лига ВТБ готова проводить матчи без зрителей

Единая лига ВТБ готовы к тому, что ближайшие матчи турнира будут проводиться без зрителей.

Напомним. что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительные выходные дни на территории страны с 30 октября по 7 ноября. Некоторые главы регионов со сложной эпидемиологической обстановкой ввели их уже с 23 октября.

«Конечно, для нас важно, чтобы регулярный чемпионат продолжался. Власти делают очень много для этого. Надеюсь, что решения, которые будут, позволят нам играть. Скорее всего, без зрителей, с большими ограничениями. Лига и клубы к этому готовы», - цитирует ТАСС президента лиги Сергея Кущенко.

Отмечается, что если регионы, в которых базируются клубы, разрешать заполнять трибуны на 20-30%, то на трибуны будут пускать вакцинированных зрителей.