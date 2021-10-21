НБА и ФИБА начали работу по созданию европейского дивизиона с лучшими клубами континента. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, комиссионер НБА Адам Сильвер уже отправил письмо в Евролигу, где предложил создать новый чемпионат.

Отмечается, что новая европейская лига будет существовать отдельно от американской, но НБА будет организатором и использует свой бренд. Работа над проектом может начаться уже в следующем сезоне.

Толчком для действий НБА стала очередная волна возмущения, которую выразили клубы Евролиги по отношению к руководству организации. Ранее 13 клубов Евролиги с долгосрочными лицензиями приняли решение отстранить президента турнира Жорди Бертомеу от занимаемой должности. Функционер уйдет с поста летом 2022 года.