Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

Отмечается, что 50-летний сербский специалист при этом продолжит работу в клубе, а во второй половине ноября проведет первый сбор национальной команды.

Напомним, 26 и 29 ноября российским баскетболистам предстоит старт в квалификации Кубка мира-2023 матчами в Санкт-Петербурге против сборных Италии и Исландии. В ближайшее время новый главный тренер сборной назовет имена своих помощников и объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту отбора на Кубок мира-2023.

Также произошли и другие изменения в сборной России. Таким образом, Объединенный Департамент национальных сборных и резервных сборных команд возглавил Николай Галаев. Курировать работу этого направления будет спортивный директор РФБ Олег Ушаков, ранее возглавлявший Департамент национальных сборных.