«Нижний Новгород» победил в гостях «Зелену Гуру»

«Нижний Новгород» одержал победу над польской «Зеленой Гурой» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 95:77.

Самым результативным игроком матча стал Ярослав Зысковски. Форвард хозяев набрал 19 очков. В составе российского клуба самым результативным стал Игорь Платонов. У него 19 очков.

Таким образом, «Нижний Новгород» расположился на седьмой строчке в таблице, одержав две победы в четырех матчах. «Зелена Гура» является аутсайдером турнира, занимая 12-е место. У польского клуба четыре поражения.

8 ноября «Нижний Новгород» примет дома пермскую «Парму». 31 октября «Зелена Гура» сыграет на своей площадке с «Цмоки-Минск».