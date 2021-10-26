«Локомотив-Кубань» подписал контракт с двукратным чемпионом НБА Куком

Пресс-служба клуба «Локомотив-Кубань» сообщил о том, что разыгрывающий защитник Куинн Кук стал игроком краснодарцев.

По информации источника, 28-летний американец подписал контракт с российской командой до конца текущего сезона.

Напомним, что ранее в своей карьере Кук выступал в составах «Далласа», «Нью-Орлеана», «Голден Стейт» и «Лейкерс». Он является двукратным чемпионом НБА. В среднем защитник набирает в матче 6,4 очка. Всего в НБА он провел 188 встреч.

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав две победы в четырех матчах.

7 ноября краснодарцы сыграют дома против «Енисея».