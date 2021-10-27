УНИКС обыграл «Басконию» в домашнем матче Евролиги

В Европе больше всего футболистов вырастил «Аякс», в России — «Локо». А где же хваленая академия Галицкого?

Швейцарская футбольная обсерватория CIES составила рейтинг клубов по числу воспитанников, представленных в высших дивизионах национальных чемпионатов. Для России удивило отсутствие в Топ-5 «Краснодара», который вкладывает огромные деньги в подготовку собственного резерва.