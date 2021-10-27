УНИКС обыграл «Басконию» в домашнем матче Евролиги

В домашнем матче шестого тура Евролиги казанский УНИКС победил испанскую «Басконию» со счетом 83:69.
В составе гостей 25 очков набрал Уэйд Бодуин. У казанского клуба самыми результативными игроками стали Андрей Воронцевич и Джон Браун. Они набрали по 14 очков.
Таким образом, УНИКС одержал вторую победу и занимает 15-е место в таблице. «Басконию» с тремя поражениями на десятой строчке.
29 октября казанский клуб сыграет дома с «Реалом». «Баскония» в этот же день встретится в Санкт-Петербурге с «Зенитом».
Евролига