«Зенит» проиграл на своей площадке «Реалу» в матче Евролиги

Петербургский «Зенит» в домашнем матче четвертого тура Евролиги проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 68:75.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Томас Эртель. Он набрал 15 очков. В составе «Зенита» Джордан Лойд записал себе в актив 14 очков.
Таким образом, «Зенит» потерпел третье поражение в Евролиги и занимает девятое место в таблице. «Реал» одержал пятую победу и поднялся на вторую строчку.
29 октября петербургский клуб сыграет дома с испанской «Басконией». «Реал» в этот же день проведет выездной матч с казанским УНИКСом.
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