ЦСКА проиграл «Монако» в Евролиге с разницей +17, хотя вел по ходу игры в 22 очка

Московский ЦСКА уступил «Монако» в седьмом туре Евролиги 80:97. Встреча проходила в гостях.

Уилл Клайберн (19 очков) из ЦСКА стал самым результативным игроком встречи. Во второй четверти армейцы лидировали в 22 очка.

ЦСКА потерпел три поражения и одержал четыре победы, команда Димитриса Итудиса занимает девятое место в таблице. «Монако» находится на седьмой позиции, у команды четыре победы и три поражения.

В следующем туре ЦСКА 4 ноября встретится дома с турецким «Фенербахче».. На первом месте после семи игр идет миланская «Олимпия» и каталонская «Барселона» - 13 баллов.