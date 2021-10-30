Гомельский назвал позором поражение ЦСКА в матче с «Монако»

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу выездного поражения ЦСКА в матче с «Монако» в рамках седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги (80:97).

«В матче с Монако многое необходимо было сделать, начиная со второй четверти. Не сделали. В результате позорное поражение. Я надеюсь, что ЦСКА найдет в себе силы исправить положение. И я не месте в турнирной таблице, а о качестве игры, и в ПО попадет», - написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Уилл Клайберн (19 очков) из ЦСКА стал самым результативным игроком встречи. Во второй четверти армейцы лидировали в 22 очка.

ЦСКА потерпел три поражения и одержал четыре победы, команда Димитриса Итудиса занимает девятое место в таблице. «Монако» находится на седьмой позиции, у команды четыре победы и три поражения.

В следующем туре ЦСКА 4 ноября встретится дома с турецким «Фенербахче».. На первом месте после семи игр идет миланская «Олимпия» и каталонская «Барселона» - 13 баллов.