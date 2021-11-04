ЦСКА проиграл дома «Фенербахче», потерпев третье подряд поражение в Евролиге

Моковский ЦСКА уступил турецкому «Фенербахче» (82:91) в домашней встрече 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком у армейцев стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У клуба из Стамбула 14 очков на счету француза Нандо Де Коло.
Таким образом, «Фенербахче» занимает 13-е место в таблице, одержав третью победу в сезоне. ЦСКА располагается на девятой строчке с четырьмя поражениями.
В следующем матче турнира 11 ноября московский клуб дома встретится с «Маккаби» из Тель-Авива, а турецкая команда днем позже примет «Милан».
Евролига