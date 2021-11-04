Итудис прокомментировал третье подряд поражение ЦСКА в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (82:91). Московский клуб потерпел третье поражение кряду в турнире.

«Мы хотим извлечь положительные моменты из этой серии поражений, проанализировать ее и исключить отрицательные моменты. Евролига - это длинный марафон. Мы должны оставаться едиными, и мы будем продолжать это делать. У нас нет времени грустить. Мы должны найти способ исправиться, и мы это сделаем», - приводит слова Итудиса Eurohoops.

Отметим, что самым результативным игроком у армейцев стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У клуба из Стамбула 14 очков на счету француза Нандо Де Коло.

Таким образом, «Фенербахче» занимает 13-е место в таблице, одержав третью победу в сезоне. ЦСКА располагается на девятой строчке с четырьмя поражениями.

В следующем матче турнира 11 ноября московский клуб дома встретится с «Маккаби» из Тель-Авива, а турецкая команда днем позже примет «Милан».