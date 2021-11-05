«Зенит» в гостях обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Баскетболисты «Зенита» одержали победу над турецким «Анадолу Эфес» в выездном матче 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча прошла на арене «Синан Эрдем Доум» в Стамбуле и завершилась со счетом 90:79, а самым результативным игроком встречи стал защитник санкт-петербургского клуба Коннер Франкамп, набравший 18 очков.

Добавим, что «Зенит», одержав пятую победу на турнире, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Евролиги. «Анадолу Эфес», потерпев шестое поражение, расположился на 16 месте.