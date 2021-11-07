ЦСКА проиграл УНИКСу в Единой лиге ВТБ

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил УНИКСу со счетом 64:69.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник казанской команды Айзея Канаан, набравший 25 очков, у московского клуба больше всего очков, 15, набрал форвард Уилл Клайберн.
УНИКС, выиграв пятый матч, стал лидером регулярного чемпионата, ЦСКА потерпев второе поражение, опустился на четвертую строчку.
14 ноября УНИКС примет «Астану», армейцы 5 декабря сыграют в Кубани с «Локомотивом».
источник: «Советский спорт»