«Нижний Новгород» одержал волевую победу над клубом ПАРМА»

«Нижний Новгород» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ победил клуб «ПАРМА» со счетом 79:65 (21:14,16:21, 17:22, 25:8).

Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Иван Стребков, набравший 23 очка. В составе проигравшей команды больше всего очков, 12, у литовца Адаса Юшкявичуса.

Таким образом, нижегородская команда одержала третью победу в пяти играх и поднялась на пятое место в турнирной таблице, «ПАРМА» потерпела третье поражение в четырех матчах и опустилась на десятую строчку.

13 ноября «Нижний Новгород» примет на своем паркете «Цмоки-Минск», а «ПАРМА» через три дня сыграет в Эстонии с «Калевом»