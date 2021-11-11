Женская сборная России по баскетболу начала отбор на ЧЕ-2023 с победы над Черногорией

Женская сборная России по баскетболу выиграла первый матч в отборе на чемпионат Европы, который пройдет в 2023 году в Словении и Израиле. Встреча завершилась со счетом 85:64.

В составе гостей самой результативной была Мария Вадеева (19 очков), Раиса Мусина сделала дабл-дабл (10 очков + 10 подборов). Среди черногорцев больше всего очков набрала Маркейша Гатлинг (18).

В другой паре Дания выиграла у Австрии со счетом 82:48.

Напомним, напрямую на турнир выходит та сборная, которая занимает первое место в квартете. В следующем матче россиянки сыграют с датчанками 14 ноября дома, а Австрия примет Черногорию.