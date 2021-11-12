«Зенит» одержал третью победу подряд в Евролиге, выиграв у «Олимпиакоса»

В матче 9-го тура баскетбольной Евролиги петербургский «Зенит» обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 84:78. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Коннер Франкамп, набравший 16 очков. У «Олимпиакоса» Томас Уолкап набрал 17 баллов. Нападающий «Зенита» Матеуш Понитка набрал 706-е очко в Евролиге.

Отметим, что на счету «Зенита» третья победа подряд в Евролиге. Они занимают седьмое место в турнирной таблице, в то время как «Олимпиакос» пребывает на четвертой позиции по дополнительным показателям.

Следующий матч Евролиги «Зенит» сыграет 17 ноября дома с немецкой «Альбой», а «Олимпиакос» встретится с турецким «Эфесом».