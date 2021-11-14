«Даллас» может сыграть с одним из российских клубов

Представители «Далласа» ведет переговоры о матче в России.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», соперником клуба НБА не будет ЦСКА. Название российской команды не оглашается.
Последний раз клуб из Северной Америки приезжал в нашу страну в 2006 году. В том матче ЦСКА обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (94:75). В 2010 году армейцы сыграли в гостях уступили «Кливленду». В 2013-м ЦСКА провел в Северной Америке матчи с «Сан-Антонио» и «Миннесотой».
Отмечается, что переговоры со стороны «Далласа» ведет помощник генерального директора Нико Харрисон.
источник: Телеграм-канал «Мутко против»