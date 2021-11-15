Латвийский форвард Тимма подписал контракт с УНИКСом

Пресс-служба УНИКСа объявила о переходе в команду нападающего Яниса Тиммы.

По информации источника, казанский клуб подписал контракт с 29-летним латвийцем на один месяц с возможностью продления до конца текущего сезона.

Напомним, что с 2019 по 2021 годы Тимма выступал за «Химки». В прошлом сезоне Евролиги он набирал 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете. Также в своей карьере форвард защищал цвета «Зенита», «Басконии» и «Олимпиакоса».

В данный момент УНИКС занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав шесть побед в семи встречах.