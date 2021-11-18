ЦСКА потерпел поражение от «Барселоны» в Евролиге

В десятом туре баскетбольной Евролиги ФИБА ЦСКА в гостях уступил испанской «Барселоне» со счетом 69:77.

Отметим, что перед третьей четвертью счет был 38:27 в пользу хозяев, однако российская команда смогла выиграть предпоследний игровой отрезок с разницей «плюс 20» (33:13). В последней четверти хозяева смогли вырвать победу.

Напомним, два остальных российских клуба сегодня одержали победы в главном европейском турнире: питерский «Зенит» обыграл немецкую «Альбу» со счетом 75:66, а казанский УНИКС оказался сильнее итальянской «Олимпии Милана» (97:71).

После этого поражения армейцы остались на девятой строчке в турнирной таблице.

Евролига ФИБА

10-й тур

«Барселона» (Испания) - ЦСКА (Москва, Россия) - 81:73 (13:13, 25:14, 13:33, 30:13)