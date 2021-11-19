УНИКС обыграл «Альбу» в Евролиге

УНИКС в домашнем матче 11-го тура Евролиги победил «Альбу» со счетом 85:71 (13:26, 27:22, 19:12, 26:11).
Самым результативным игроком встречи стал хорватский форвард российской команды Марио Хезоня, набравший 22 очка. Лучшим бомбардиром немецкого клуба был центровой Крист Кумадже (12 очков).
Таким образом, УНИКС одержал шестую победу и поднялся в зону плей-офф на восьмое место. «Альба» с восемью поражениями занимает 16-ю строчку турнирной таблицы.
В следующем туре «Альба» примет 25 ноября на своем паркете «Маккаби», а УНИКС на следующий день сыграет на выезде против «Црвены Звезды».
источник: «Советский спорт»