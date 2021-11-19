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УНИКС обыграл «Альбу» в Евролиге

Матч регулярного чемпионата прошел в Казани.
19 ноября 2021 21:07
автор: Максим Скороходов

УНИКС в домашнем матче 11-го тура Евролиги победил «Альбу» со счетом 85:71 (13:26, 27:22, 19:12, 26:11).

Самым результативным игроком встречи стал хорватский форвард российской команды Марио Хезоня, набравший 22 очка. Лучшим бомбардиром немецкого клуба был центровой Крист Кумадже (12 очков).

Таким образом, УНИКС одержал шестую победу и поднялся в зону плей-офф на восьмое место. «Альба» с восемью поражениями занимает 16-ю строчку турнирной таблицы.

В следующем туре «Альба» примет 25 ноября на своем паркете «Маккаби», а УНИКС на следующий день сыграет на выезде против «Црвены Звезды».

источник: «Советский спорт»
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