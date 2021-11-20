ЦСКА переиграл Басконию в матче Евролиги

Баскетболисты ЦСКА одержали победу над испанской Басконией в выездном матче Евролиги.
Встреча прошла на арене «Фернандо Буэса» и завершилась победой армейцев со счетом 80:74 (23:8, 12:18, 19:15, 26:33).
В составе армейцев по 16 очков набрали Уилл Клайберн и Йоханнес Фойгтман. 15 очков на свой счет записал Торнике Шенгелия.
Добавим, что ЦСКА одержал шестую победу в 11 встречах Евролиги и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Баскония», потерпев седьмое поражение на турнире, опустилась на 14-е место.
источник: «Советский спорт»