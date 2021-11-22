Курбанов завершил свою карьеру в сборной России

Форвард ЦСКА Никита Курбанов сообщил о том, что он завершает свою карьеру в составе сборной России.

– Недели три назад пообщались с Лукичем. Честно сказал: было бы интересно с вами поработать, но чуть пораньше, в 30-32 года. Есть молодежь, с которой вы работали, которую можете сформировать под свою концепцию. Парни получат шанс раскрыться, а для меня настал едва ли не самый благоприятный момент уйти. Поездка на Олимпиаду? При всем уважении, уже перелистнул эту страницу. Пора сказать «стоп», – цитирует Курбанова «Матч ТВ».

Отметим, что 26 ноября подопечные Зорана Лукича проведут матч против Италии в рамках второго круга квалификации к чемпионату мира 2023 года, который пройдет в Японии, Индонезии и Филлипинах. Помимо итальянцев, в группу с Россией попали Исландия и Нидерланды.