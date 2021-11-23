Джеймс был дисквалифицирован на один матч НБА за инцидент в игре между «Лейкерс» и «Детройтом»

Пресс-служба НБА сообщила о том, что нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт не сыграют в ближайших матчах своих команд из-за дисквалификации.

По информации источника, 36-летний Джеймс пропустит встречу с «Нью-Йорк Никс», а 20-летний Стюарт – с «Майами Хит» и «Милуоки Бакс».

Напомним, что в конце третьей четверти матча «Лейкерс» – «Детройтом» Леброн локтем рассек бровь Стюарту. Это произошло во время борьбы за подбор после штрафного броска. Затем Стюарт неоднократно пытался разобраться с Джеймсом, однако его смогли удержать сотрудники «Пистонс». В конечном итоге оба баскетболиста были удалены с площадки.