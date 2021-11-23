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Антонов был выбран новым капитаном сборной России

Баскетболист защищает цвета ЦСКА с 2016 года.
23 ноября 2021 09:28
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба Федерации баскетбола России сообщила о том, кто из игроков стал новым капитаном национальной команды.

Отмечается, что главный тренер сборной Зоран Лукич предложил кандидатуру нападающего ЦСКА Семена Антонова. При этом все игроки команды единогласно поддержали данное решение.

Напомним, что 32-летний Антонов впервые получил вызов в сборную России в 2010 году. Спустя год он был включен в заявку на чемпионат Европы, в которой команда завоевала бронзовые медали первенства. В 2012-м Антонов помог национальной команде занять третье место на Олимпиаде в Лондоне.

источник: Официальный сайт федерации баскетбола России
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