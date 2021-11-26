Сборная России на своей площадке обыграла Италию в первом матче отбора к ЧМ-2023

Баскетболисты сборной России одержали домашнюю победу над Италией в матче первого тура квалификации чемпионата мира 2023 года.

Отметим, что встреча между национальными командами прошла в Санкт-Петербурге. Подопечные Зорана Лукича обыграли своего соперника со счетом 92:78 (15:14, 22:23, 27:22, 28:19).

В составе победителей больше всего очков набрали Антон Астапкович и Владимир Ивлев (оба – по 21 очку). У соперников лучшим по данному показателю стал Стефано Тонут (20 очков).

Добавим, что в следующем туре Россия сыграет на своей площадке против Исландии, а Италия у себя примет Нидерланды. Оба матча состоятся 29 ноября.