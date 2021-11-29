Российские баскетболисты победили Исландию в квалификации чемпионата мира

Мужская сборная России по баскетболу в домашнем матче второго тура первого группового этапа квалификации на чемпионат мира 2023 года победила команду Исландии со счетом 89:65 (17:4, 25:14, 35:18, 12:29).

Самым результативным игроком встречи форвард Андрей Зубков, набравший 14 очков. У Исландии лучшим бомбардиром встречи стал защитник Эльвар Фридриксссон (13 очков).

Напомним, в первом туре российские баскетболисты победили Италию, в феврале им предстоит два матча против сборной Нидерландов.