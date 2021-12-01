Леброн Джеймс угодил в COVID-протокол НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерз» Леброн Джеймс попал в COVID-протокол НБА и теперь пропустит ближайшие матчи своей команды в регулярном чемпионате.

Как сообщает в своем твиттере журналист Адриан Войнаровски, в протокол по охране здоровья и безопасности включают игроков, которые в течение суток после положительного теста на коронавирус не смогли дважды подряд сдать отрицательный. Такие игроки автоматически попадают на десятидневный карантин.

После 22 матчей «Лейкерз» с 11 победами занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.