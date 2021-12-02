ЦСКА переиграл «Панатинаикос» в Евролиге (видео)

В матче 13-го тура Евролиги ЦСКА на своем паркете одержал победу над греческим «Панатинаикосом».

Встреча закончилась со счетом 97:77 в пользу красно-синих. В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 17 очков, сделавший 13 передач и два подбора.

Самым результативным баскетболистом всего матча стал американский легионер греческой команды Окаро Уайт, в активе которого 19 очков, две передачи и четыре подбора.

ЦСКА поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Баскетбол

Евролига

ЦСКА (Москва, Россия) - «Панатинаикос» (Афины, Греция) - 97:77 (31:22, 22:16, 22:16, 22:23).