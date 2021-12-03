УНИКС уступил «Олимпиакосу» в домашнем матче Евролиги

Баскетболисты УНИКСа потерпели домашнее поражение от «Олимпиакоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Отметим, что встреча прошла на арене «Баскет Холл» в Казани и завершилась победой греческого клуба в овертайме со счетом 87:84 (17:20, 25:20, 17:22, 18:15, 10:7).

В составе команды из Татарстана больше всего очков набрал защитник Лоренцо Браун (21 очко). У соперника лучшим по данному показателю стал нападающий Александр Везенков (22).

Добавим, что УНИКС прервал свою серию из четырех побед кряду в Евролиге. В данный момент подопечные Велимира Перасовича занимают седьмое место в турнирной таблице. «Олимпиакос» идет третьим.

В следующем туре УНИКС сыграет в гостях с «Маккаби», а греки на выезде встретятся с «Црвеной Звездой». Обе встречи запланированы на 9 декабря.