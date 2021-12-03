«Зенит» потерпел домашнее поражение от «Црвены Звезды» в матче Евролиги

Матч регулярного чемпионата Евролиги между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» завершился победой сербской команды со счетом 69:58 (23:16, 19:12, 16:12, 11:18).

Отметим, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена». Самым результативным игроком матча стал центровой петербуржцев Джордан Микки, набравший 16 очков. У соперников больше всего очков набрал защитник Нэйт Уолтерс (14).

В данный момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав восемь побед и потерпев пять поражений. У «Црвены Звезды» пять побед и восемь поражений – команда идет на 12-й строчке.

9 декабря сине-бело-голубые сыграют дома против «Фенербахче», а клуб из Белграда в тот же день у себя примет «Олимпиакос».