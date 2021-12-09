«Зенит» проиграл «Фенербахче» в домашнем матче Евролиги

Петербургский «Зенит» в домашнем матче 14-го тура Евролиги проиграл турецкому «Фенербахче» со счетом 80:86.
Самым результативным игроком встречи стал игрок гостей Ян Веселы. Он набрал 32 очков. В составе «Зенита» Джордан Лойд записал себе в актив 19 очков.
Таким образом, «Зенит» потерпел шестое поражение в Евролиги и занимает пятое место в таблице. «Фенербахче» одержал пятую победу и поднялся на 12-ю строчку.
16 декабря петербургский клуб сыграет в гостях с французским АСВЕЛом. «Реал» днем ранее проведет домашний матч с «Маккаби» из Тель-Авива.
Евролига
Регулярный чемпионат
14-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Фенербахче» (Стамбул, Турция) - 80:86 (18:16, 23:24, 21:21, 18:25).
источник: «Советский спорт»