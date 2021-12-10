ЦСКА обыграл «Жальгирис» в Каунасе, одержав свою четвертую победу кряду в Евролиге

Матч регулярного чемпионата Евролиги между «Жальгирисом» и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 73:51 (19:18, 11:10, 27:11, 16:12).

Отметим, что встреча прошла сегодня, 10 декабря, в Каунасе. Самым результативным игроком матча стал центровой московской команды Никола Милутинов, набравший 19 очков. На счету защитника Алексея Шведа 17 очков. Тройку лучших по данному показателю замкнул центровой литовцев Джошуа Небо (11 очков).

В данный момент ЦСКА располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Евролиги, одержав девять побед и потерпев пять поражений. «Жальгирис» идет на последнем, 18-м месте – в активе команды три победы и 11 поражений.

15 декабря армейцы сыграют дома против УНИКСа, а клуб из Каунаса в тот же день у себя примет «Монако».