ЦСКА проиграл УНИКСу в матче Евролиги

В очередном матче баскетбольной Евролиги ЦСКА на своей площадке проиграл казанскому УНИКСу.

Встреча завершилась со счетом 62:83 в пользу казанской команды. Самым результативным игроком в составе победителей стал Марио Хезоня, на счету которого 18 очков, десять подборов и три передачи. У ЦСКА отличился Торнике Шенгелия: 20 очков, шесть подборов, две передачи).

Команды располагаются рядом в турнирной таблице: армейцы занимают пятое место, УНИКС идет на шестой позиции.

В следующем туре москвичи 17 декабря сыграют на выезде с немецкой «Альбой». Казанский клуб в этот же день примет дома литовский «Жальгирис».

Евролига

ЦСКА (Москва, Россия) - УНИКС (Казань, Россия) - 67:88 (21:27, 7:19, 23:26, 16:16)