Итудис - о поражении ЦСКА от УНИКСа: Для нас это тяжелый момент, шокирующее выступление

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды в матче Евролиги от казанского УНИКСа.

«Поздравляем УНИКС, сегодня они доминировали. Для нас это тяжелый момент, шокирующее выступление. У нас достаточно качества, чтобы прийти в норму; посмотрим видео и внесем коррективы. Должен извиниться перед болельщиками», - приводит слова специалиста пресс-служба армейского клуба.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 62:83 в пользу казанской команды. Самым результативным игроком в составе победителей стал Марио Хезоня, на счету которого 18 очков, десять подборов и три передачи. У ЦСКА отличился Торнике Шенгелия: 20 очков, шесть подборов, две передачи.

В следующем туре москвичи 17 декабря сыграют на выезде с немецкой «Альбой». Казанский клуб в этот же день примет дома литовский «Жальгирис».