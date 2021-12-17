УНИКС дома обыграл «Жальгирис», одержав свою третью победу кряду в Евролиге

Баскетболисты УНИКСа на своей площадке обыграли «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Отметим, что встреча завершилась победой казанского клуба со счетом 66:53 (13:12, 13:11, 16:19, 24:11).

В составе команды из Татарстана больше всего очков набрал форвард Марио Хезонья (20). У соперника лучшими по данному показателю стали центровой Марек Блажевич и защитник Янис Стрелниекс – у обоих игроков по девять набранных очков.

Добавим, что УНИКС одержал свою третью победу кряду в Евролиге. В данный момент подопечные Велимира Перасовича занимают четвертое место в турнирной таблице. «Жальгирис» идет на последней, 18-й строчке.

В следующем туре казанцы сыграют в гостях с «Барселоной», а литовский клуб у себя примет миланскую «Олимпию». Обе встречи запланированы на 22 декабря.