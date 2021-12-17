ЦСКА добился гостевой победы над «Альбой» в Евролиге

Матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Альба» – ЦСКА завершился победой московской команды со счетом 93:90 (23:21, 25:27, 21:25, 24:17).

Отметим, что в составе армейцев самым результативным игроком встречи стал центровой Йоханнес Фойгтманн, набравший 16 очков. У берлинского клуба больше всего очков набрал защитник Маодо Ло (26).

Таким образом, ЦСКА расположился на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 побед и 6 поражений. «Альба» идет 15-й (5 побед и 11 поражений).

В следующем туре подопечные Димитриса Итудиса сыграют в гостях против «Реала» (22 декабря), а немецкая команда на своей площадке примет «Монако» (21 декабря).