«Зенит» на выезде обыграл «Монако» в матче Евролиги

«Зенит» выиграл свой десятый матч в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Евролиги, обыграв в гостях «Монако».

Отметим, что встреча прошла сегодня, 17 декабря, во Франции на домашнем стадионе «монегасков» – «Салле Гастон Медесен». Петербургский клуб победил своего соперника со счетом 85:74 (31:14, 14:29, 11:14, 29:17).

Больше всего очков в матче набрал защитник хозяев Дуэйн Бэйкон – 21 очко. У «Зенита» лучшим по этому показателю стал также игрок обороны, а именно Джордан Лойд (20 очков).

В данный момент «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице. «Монако» располагается на 14-й строчке. 23 декабря петербуржцы сыграют дома с «Маккаби», а французы днем ранее отправятся в гости к «Альбе».