УНИКС на выезде потерпел поражение от «Барселоны» в овертайме

Баскетболисты УНИКСа в гостях уступили «Барселоне» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Отметим, что встреча завершилась победой каталонского клуба в овертайме со счетом 111:109 (27:28, 10:18, 20:28, 37:20, 17:15).

В составе команды из Татарстана больше всего очков набрал защитник Лоренцо Браун (27). У соперника лучшими по данному показателю стал нападающий Никола Миротич – 31 очко.

Добавим, что УНИКС прервал свою трехматчевую серию из побед в Евролиге. В данный момент подопечные Велимира Перасовича занимают седьмое место в турнирной таблице. «Барселона» идет первой, выиграв девятую встречу кряду в соревнованиях.

В следующем туре казанцы сыграют дома против «Анадолу Эфес», а испанский клуб на выезде встретится с «Басконией». Обе встречи запланированы на 30 декабря.